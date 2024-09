POL-HR: Ottrau - Diebstahl von Spurhalteassistent aus landwirtschaftlicher Zugmaschine

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.09.2024: Bad Zwesten Diebstahl eines E-Bikes Tatzeit: Dienstag, 03.09.2024, 07:30 Uhr bis Dienstag, 03.09.2024, 09:45 Uhr Unbekannte Diebe haben ein E-Bike vor einem Wohnhaus an der Straße "Schöne Aussicht" in Bad Zwesten gestohlen. Das grau-blaue E-Bike der Marke Focus (Typ: Jam) war an dem Treppengeländer am Hauseingangsbereich des dortigen ...

mehr