POL-HR: Oberaula - Diebstahl von Bargeld aus Gaststätte

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2024: Homberg Außenspiegel an Autos beschädigt Tatzeit: Freitag, 06.09.2024, 12:30 Uhr bis Freitag, 06.09.2024, 21:15 Uhr und Freitag, 06.09.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 10:00 Uhr Gleich zwei Fälle von Sachbeschädigungen an Autos ereigneten sich in der Homberger Kernstadt. Unbekannte Täter hatten hierbei in der Zeit von ...

mehr