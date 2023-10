Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor - Jugendschutzkontrolle in Shisha-Bar

Am 20.10.2023, gegen 22:45 Uhr, wurde durch Beamte des PK Hemmoor und der Verfügungseinheit der PI Cuxhaven eine proaktive Jugendschutzkontrolle in einer Shisha-Bar in Hemmoor durchgeführt. Es wurden keine Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmung festgestellt.

Jedoch konnte sich eine Frau nicht ausweisen. Die mündlich angegebenen Personalien stellten sich als inkorrekt heraus. Tatsächlich wurde die Frau per Haftbefehl gesucht und festgenommen. Zudem wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Angabe falscher Personalien eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell