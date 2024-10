Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Rückkehr an Tatort führt zur Inhaftierung

Ein 27 Jahre alter Mann soll am Freitagabend (4. Oktober) versucht haben, aus einem in der Ebbostraße abgestellten Auto Wertgegenstände zu stehlen und wurde hierbei gegen 22:30 Uhr von einem Zeugen überrascht. Der couragierte Beobachter der Szene hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen hinzugezogener Polizeikräfte fest. Hierbei soll der Festgenommene nicht nur den Zeugen verletzt, sondern überdies gegen die alarmierten Polizisten Widerstand geleistet haben. Neben ausgesprochenen Bedrohungen und Beleidigungen hat der 27-Jährige die Beamten auch bespuckt. Während der polizeilichen Maßnahmen kristallisierte sich heraus, dass der Mann für einen Wohnungseinbruchsdiebstahl vor gut einer Woche an gleicher Stelle in Betracht kommt. Der Tatverdächtige soll am 29. September in ein dortiges Wohnhaus eingestiegen sein, etliche Räume durchwühlt und etwas Bargeld erbeutet haben. Auch bei diesem Einbruch wurde der Eindringling von einem Zeugen/Bewohner überrascht und in die Flucht getrieben. Ein hierbei von ihm mitgeführtes und zurückgelassenes Fahrrad stellte sich als gestohlen heraus. Es stammt nach derzeitigen Erkenntnissen aus einem Gartenhütteneinbruch am 29. September in Offenburg. Bei seiner neuerlichen Rückkehr an den Tatort am Freitagabend wurde der 27-Jährige von jenem Zeugen, der ihn festgehalten hat, wiedererkannt. Aufgrund der vorliegenden Verdachtsmomente wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl gegen den algerischen Staatsangehörigen, der im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Pressemitteilung vom 30.09.2024, 12:08 Uhr

POL-OG: Appenweier - Ermittlungen nach Einbruch

Appenweier Wegen eines Einbruches haben die Beamten des Polizeireviers Kehl am Sonntagnachmittag in Appenweier nach einem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr war der Unbekannte durch ein Fenster in ein Gebäude in der Ebbostraße eingedrungen und wenig später von Zeugen dabei entdeckt worden. Wie sich vor Ort herausstellte, soll der Mann zuvor offenbar auch in eine nahegelegene Lagerhalle eingedrungen sein. Die Suche nach dem Mann endete erfolglos. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren und die gesicherten Spuren sollen nun zur Identifizierung des Mannes führen.

