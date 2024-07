Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tür der Medusa-Bar mit Farbe beschmiert

Betzdorf (ots)

Am Dienstagmittag, 09.07.2024, stellte ein Angestellter der Medusa Bar am Konrad-Adenauer-Platz in Betzdorf fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür mit Farbe besprüht hatte. Die Polizei Betzdorf wurde verständigt. Bei dem vorgefundenen Graffiti-Tag (engl. Aussprache) handelt es sich um die Zahlenkombination 31. Diese wurde mit schwarzer Sprühfarbe auf die Glasscheibe der Eingangstür aufgebracht. Bei solchen Tags handelt es sich in der Regel um einfarbige Signaturen, die meist das Pseudonym des Sprayers darstellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Betzdorf unter Tel.: 02741/9260 erbeten.

