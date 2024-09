Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AM) - Am Sonntag, 15.09., gegen 15:05 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße nahe der Einmündung der Dürerstraße in Gütersloh-Friedrichsdorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein auf der Paderborner Straße in Richtung Friedrichsdorf fahrender 71-jährigen Mann aus Verl mit seinem Pkw der Marke Audi einen anderen Pkw. Dieser Audi wurden dann von einem 47-jährigen Motorradfahrer überholt. Während dieses Überholvorgangs kam der Motorradfahrer mit seiner Kawasaki aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Straßenbaum und prallte gegen den Audi. Von dort wurde der Motorradfahrer mitsamt dem Motorrad auf den rechten Seitenstreifen geschleudert. Er wurde vor Ort, zunächst auch durch Ersthelfer, versorgt und dann durch den Rettungsdienst in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Hier verstarb der 47-jährige Mann. Die Unfallstelle wurde für mehrere Stunden gesperrt, zur Ermittlung der Ursache wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingesetzt. Da sich die Maßnahmen bis in die Abendstunden fortsetzten, wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr ausgeleuchtet. Der Audi und das Kawasaki-Motorrad wurden sichergestellt. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell