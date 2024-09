Polizei Gütersloh

POL-GT: Garagenkomplex brennt in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (AN) - Samstagvormittag (14.09., 09.13 Uhr) kam es an der Straße Auf der Schulenburg in Rheda-Wiedenbrück zu einem Brand eines Garagenkomplexes. Insgesamt brannten vier Einzelgaragen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, die Polizei räumte vorsorglich die angrenzenden Wohnhäuser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80000 Euro. Bei dem Brand wurde ein Oldtimer Daimler-Benz, Typ 280 SLC, in einer der Garagen beschädigt. Als Brandursache wurde der unsachgemäße Gebrauch eines Gasbrenners zum Abflammen von Unkraut ermittelt.

