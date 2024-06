Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 13.06.2024 auf Freitag, 14.06.2024, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten, außer einer Packung Zigaretten, den gesamten Inhalt. Der Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Automat steht in der Straße "Am Wasserwerk" in der Nähe des Schwimmbades.

