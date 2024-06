Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Fußgänger auf Verbindungsweg in den Reben von Pkw erfasst

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kenzinger Ortsteil Hecklingen am 15.06.2024 ist ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann um 11.30 Uhr zu Fuß talwärts auf einem befestigten Verbindungsweg in den Reben unterwegs, als er von einem 71-jährigen Pkw-Fahrer, der den Weg in gleiche Richtung befuhr, erfasst wurde.

Der 59-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache aufgenommen.

oec

