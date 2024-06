Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Aichen: Weißer Mini streift Linienbus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Streifvorgang kam es am Freitag, 14.06.2024 gegen 11.30 Uhr zwischen Berghaus und Aichen. Die Strecke befuhr ein grüner Linienbus von Berghaus kommend. Ihm kam ein weißer Mini mit Waldshuter Kennzeichen entgegen, welcher bereits zuvor mehrfach den Mittelstreifen überfuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Auf Höhe des Linienbusses angekommen kam der Mini erneut nach links und streifte dabei den linken Heckbereich des Linienbusses. Der Mini setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3000 Euro zu kümmern. Dieser müsste an der linken Fahrzeugseite sowie am Außenspiegel erhebliche Beschädigungen aufweisen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen, die Hinweise zum weißen Mini geben können, sich zu melden.

md/tb

