Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Biberach, Zell a.H. - Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten

GGengenbach, Biberach, Zell a.H. (ots)

Gleich viermal verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt zu Kindertagesstätten in Zell am Harmersbach, Biberach und Gengenbach-Strohbach. Durch Aufhebeln der Eingangstüren gelangten der oder die Täter in die Gebäude. Nach gewaltsamen Öffnen der Bürotüren wurden die Räume mutmaßlich nach Bargeld durchsucht. In einem Fall gelang es den Einbrechern, Bargeld zu erbeuten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Ob die vier Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist unter anderem Gegenstand der ermittelnden Polizeibeamten der Polizeiposten Gengenbach und Zell am Harmersbach. /vo

