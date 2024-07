Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Fahrradfahrer von Hund gebissen

Kuppenheim (ots)

Die Fahrradtor eines Mannes nahm am Dienstagabend wegen eines Hundebisses ein unschönes Ende. Gegen 20 Uhr fuhr der Radfahrer von Rotenfels kommend auf dem Murgdamm in Richtung Kuppenheim, als ihn in von Kuppenheim ein Hund anfiel und in die Wade biss. Der Fahrradfahrer wurde durch den Biss leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel haben Ermittlungen gegen den 60-jährigen Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

/jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell