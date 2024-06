Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Hinweis von Zeuge: Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Auf die Spur eines mutmaßlich alkoholisierten Autofahrers brachte die Gesetzeshüter am Donnerstagmorgen der Notruf eines aufmerksamen Zeugen. Den Angaben nach soll der Fahrer zuvor die Vlothoer Straße in Richtung Bad Oeynhausen befahren haben und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Mit überhöhter Geschwindigkeit soll er auf seiner Route auch eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet haben.

Nach dem telefonischen Hinweis kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 7.45 Uhr den Fahrer eines Audi, dessen Ziel offenbar der Parkplatz des Werreparks an der Mindener Straße war. Die Polizisten trafen auf den geparkten Wagen, dessen Motor noch lief. Den darin schlafenden mutmaßlichen Fahrer hinter dem Steuer mussten die Beamten zunächst wecken. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-jährigen Mannes aus Vlotho fest. Das Augenmerk fiel zudem auf eine Flasche hochprozentigen Alkohol, die auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs deponiert war. Dem Alkoholisierten wurde im örtlichen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Weil der weiße Audi TT entlang der rechten Fahrzeugseite mutmaßlich frische Beschädigungen aufwies, kann ein Verkehrsunfall, den der Vlothoer möglicherweise in diesem Zusammenhang zuvor verursacht hat, nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang einen Unfall mit dem oben genannten Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu, das ein Fahrverbot nach sich ziehen könnte.

