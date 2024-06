POL-MI: Auto überschlägt sich

Lübbecke (ots) - (SN) Nach einem Verkehrsunfall an der Ecke Am Esch / Westerbachstraße / Alsweder Straße am Dienstagnachmittag bittet die Polizei den Fahrer eines dunklen Volkswagen um Kontaktaufnahme. So hatte ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Lübbecke gegen 16.50 Uhr die Straße Am Esch aus Stockhausen kommend befahren, als der bisher unbekannte VW-Fahrer seinen dunklen SUV von der Westerbachstraße aus auf die ...

