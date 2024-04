Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand an Soester Schule

Soest (ots)

Am heutigen Morgen um 04:31 Uhr kam es zu einer Brandstiftung am Aldegrever-Gymnasium in Soest.

Ein 46-jähriger Soester hat den Brand einer Mülltonne bemerkt als er sich auf den Weg zur Arbeit machte. Das Feuer griff zu diesem Zeitpunkt auch schon auf das Gebäude über. In der Schule selbst hat es nicht gebrannt. Der Zeuge tat das einzig richtige und rief umgehend die Feuerwehr.

Vor deren Eintreffen waren bereits Polizeibeamte vor Ort, die das an der Fassade lodernde Feuer bis zum Eintreffen der "Spezialisten" eindämmen konnten. Zu diesem Zeitpunkt war eine dort stehende Mülltonne bereits vollständig ausgebrannt und geschmolzen.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell