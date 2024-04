Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Serienbrandstifter festgenommen

Möhnesee (ots)

In den frühen Morgenstunden des Karfreitag, gegen 04:15 Uhr, konnte ein 41-jähriger Mann aus Möhnesee festgenommen werden, nachdem er ein Fahrzeug angezündet hat.

Da der Brandstifter bereits im Visier der Ermittler war und observiert wurde, konnte er direkt nach der Tat von den eingesetzten Kräften festgenommen werden.

Bei der Vernehmung hat der 41-jährige zwei weitere Brandstiftungen zugegeben. Zum einen war das am 24.02.24 als er ebenfalls in der Bahnhofstraße in Möhnesee-Wamel ein PKW in Brand setzte. Und zum Anderen hat er am 10.03.24 einen Holzstapel neben einem leerstehenden Haus in der Seeuferstraße in Möhnesee-Stockum angezündet.

Ob der Serienbrandstifter noch für weitere Fälle in Frage kommt, wird nun mit Hochdruck ermittelt.

Jedenfalls ist dieser gefährliche Mensch erstmal aus dem Verkehr gezogen. Gegen ihn wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.

