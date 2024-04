Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Büro

Soest (ots)

Zu einem Einbruch in einer Firma in der Langen Wende in Soest kam es in der Zeit vom 27.03.24, 19:30 Uhr - 28.03.24, 07:00 Uhr.

Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich über ein Fenster in die Büroräume der Firma. Dort entwendeten sie Bargeld in dreistelliger Höhe und eine Jacke.

Hinweise zu dem oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell