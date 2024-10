Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schlägerei auf P+R-Parkplatz am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Montag (30.09.2024) gegen 16.30 Uhr auf dem Park- und Ride-Parkplatz am Bahnhof in Böblingen zutrug. Laut Zeugenaussagen kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Insgesamt acht Personen sollen beteiligt gewesen sein. Im Zuge des Streits entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Ein 25 Jahre alter Mann, der auf dem Parkplatz in seinem PKW wartete, beobachtete die Situation und versuchte schlichtend einzugreifen. Darauf soll ein noch unbekannter Täter, der zu einer der beiden Gruppen gehörte, den 25-Jährigen mit Pfefferspray besprüht und leicht verletzt haben. Vermutlich bemerkten die Gruppen hierauf, dass Zeugen die Polizei alarmierten und ergriffen die Flucht in Richtung des Gleis 1. Eine Person, die den beiden Gruppen zugeordnet werden konnte, konnte von folgendermaßen beschrieben werden: es soll sich um einen etwa 150 cm großen Mann mit schwarzen Haaren handeln, der eine schwarze Sportjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln trug. Der leicht verletzte 25-Jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell