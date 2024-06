Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hohe Alkoholwerte bei zwei Autofahrern

LK Gifhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden bei zwei Verkehrskontrollen Alkoholwerte von weit über einem Promille festgestellt. Am späten Freitagabend meldete ein Zeuge die unsichere Fahrweise des Pkw vor ihm. Beide Fahrzeuge befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der Kreisstraße 7, zwischen Oerrel und Hankensbüttel. Beamte der Polizei Wittingen konnten das Fahrzeug in Emmen stoppen. Bei dem 37-jährigen Fahrer ergab die Atemalkoholkontrolle einen Wert von 2,58 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ebenfalls ein Zeuge meldete in der Nacht zum Sonntag den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, hier im Gifhorner Stadtgebiet. Beamte der Polizei stoppten das beschriebene Fahrzeug auf der Wolfsburger Straße. Bei diesem Fahrer, 28 Jahre alt, zeigte das Messgerät für den Atemalkohol 1,81 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und Sicherstellung von Fahrzeugschlüssel und Führerschein. Beide Männer müssen sich einem Strafverfahren stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell