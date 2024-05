POL-GF: Fahrten ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

LK Gifhorn (ots) - In der Nacht zum Dienstag dieser Woche kam es in Wahrenholz und Knesebeck zu Einbrüchen in Kindertagesstätten und eine Krippe. Zu den jeweiligen Ermittlungsverfahren sucht die Polizei Zeugen. In Knesebeck hebelten die bislang unbekannten Täter Zugangstüren zu den beiden Kindertagesstätten an der Kirchstraße auf. Im Inneren wurden diverse Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Der Tatzeitraum ...

mehr