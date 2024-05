Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Einbrüchen

LK Gifhorn (ots)

In der Nacht zum Dienstag dieser Woche kam es in Wahrenholz und Knesebeck zu Einbrüchen in Kindertagesstätten und eine Krippe. Zu den jeweiligen Ermittlungsverfahren sucht die Polizei Zeugen. In Knesebeck hebelten die bislang unbekannten Täter Zugangstüren zu den beiden Kindertagesstätten an der Kirchstraße auf. Im Inneren wurden diverse Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr am 27.05.2024 und 07:20 Uhr am 28.05.2024. In den Kindergarten und die Krippe in Wahrenholz, beide Gebäude liegen an der Straße "Im Syke", versuchten die Täter ebenfalls durch Aufhebeln der jeweiligen Zugangstüren einzudringen. Während der Einbruch in die Krippe nach bisherigen Erkenntnissen nicht gelang, konnten die Täter eine Tür zum Kindergarten gewaltsam öffnen. Auch hier wurden mehrere Räume auf Wertsachen durchsucht. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Montagabend, 19:00 Uhr und Dienstagmorgen, 10:00 Uhr.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der jeweiligen Tatorte nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 0571 980-0 oder auch die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 2520-0 entgegen.

