Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Gifhorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf den heutigen Montag wurde ein 18-Jähriger verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn; aus der Innenstadt kommend in Richtung Süden. Gegen 23:30 Uhr überfuhr er die Kreuzung mit dem Sonnenweg und der Alfred-Bessler-Straße. Hinter dem Kreuzungsbereich und der anschließenden Zufahrt zum Sportgelände befindet sich neben der Fahrbahn ein Parkstreifen. Von diesem fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Volkswagen Polo auf die Fahrbahn. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 18-Jährige stürzte daraufhin und zog sich Verletzungen entlang der rechten Körperseite zu. Er wurde am Ort medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, waren jedoch noch fahrbereit. Für den Zeitraum der polizeilichen Aufnahme war die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.

