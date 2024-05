Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und den Geschädigten zu einem angezeigten Verkehrsunfall bei Gifhorn. Am vergangenen Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, habe eine 74-Jährige mit im grauen Audi 80 die Bundesstraß 188 befahren; von der Christinenstift-Kreuzung in Richtung Meinersen. Die Frau habe auf die Bundesstraße 4 biegen wollen, jedoch die Abfahrt verpasst. In der Folge sei es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des bislang unbekannten Geschädigten gekommen. Dieser hätte im Bereich der Auf- und Abfahrten verkehrsbedingt warten müssen. Die 74-jährige hielt nach dem Unfall nicht und fuhr in die "BGS-Siedlung" ein um zu wenden. Hier sei sie von einem hinter ihr fahrenden Pärchen auf den Unfall aufmerksam gemacht worden.

Hinsichtlich des Verkehrsunfalls werden der bislang unbekannte Geschädigte sowie die Zeugen, welche mit der 74-jährigen gesprochen haben, gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

