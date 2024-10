POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Einbruch in Häfnerhaslach

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter zwischen Sonntag (29.09.2024), 17.00 Uhr und Montag (30.09.2024), 7.30 Uhr in der Straße In der Gartenstadt in Steinheim an der Murr. Mit einem mutmaßlich spitzen Gegenstand beschädigte der Unbekannte die rechte Fahrzeugseite. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Steinheim an der Murr unter der Tel. 07144 ...

