POL-HH: 240626-1. Zeuginnen ermöglichen Ergreifung eines mutmaßlichen Räubers in Hamburg-Ohlsdorf

Tatzeit: 25.06.2024, 17:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Beisserstraße

Durch das couragierte Handeln dreier Zeuginnen ist es Einsatzkräften gestern Nachmittag gelungen, einen mutmaßlichen Handtaschenräuber zu identifizieren. Da der Junge erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig ist, wurde er im Anschluss entlassen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich eine 77-Jährige vor ihrem Wohnhaus in der Beisserstraße, als sich ihr von hinten ein Unbekannter näherte, plötzlich ihren Kopf nach unten drückte, ihre Handtasche entriss und flüchtete. Eine von der Geschädigten angesprochene Radfahrerin nahm umgehend die Verfolgung des mutmaßlichen Räubers auf. Zwei darüber hinaus auf die Situation aufmerksam gewordene Zeuginnen verfolgten den Flüchtigen ebenfalls, stoppten ihn im Kerbelweg und nahmen ihm die Handtasche ab.

Obwohl es dem Täter daraufhin gelang, in einen Linienbus zu steigen, ließ die Radfahrerin nicht ab und ermöglichte zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften die Feststellunug des Minderjährigen in dem an der Kreuzung Steilshooper Allee/Steilshooper Straße verkehrsbedingt wartenden Bus.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den polizeibekannten 13-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam und transportierten ihn zu einer Wache. Er wurde im weiteren Verlauf mangels Strafmündigkeit an Betreuungspersonen seiner Wohnunterkunft übergeben.

Das zuständige Raubdezernat der Region Nord (LKA 144) führt die Ermittlungen.

