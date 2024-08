PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrüger nehmen per Whatsapp Kontakt auf +++ Ladendieb flüchtet aus Supermarkt +++ Einbrüche +++ Fahrraddiebstähle +++

Hofheim (ots)

1. Betrüger nehmen per Whatsapp Kontakt auf, Hofheim-Wallau, Samstag, 24.08.2024, 02.30 Uhr bis Sonntag, 25.08.2024, 11.45 Uhr

(ro)Eine angebliche Whatsapp-Nachricht vom Sohn kam einem Hofheimer am Wochenende teuer zu stehen. Nach der gängigen Masche der WhatsApp-Betrüger meldete sich eine unbekannte Nummer bei dem Geschädigten. Es sei der Sohn unter einer neuen Handynummer, die nach einem kurzen, oberflächlichen Smalltalk um finanzielle Hilfe in einer Notlage bat. In bester Absicht überwies der Mann über 4.000 Euro auf ein unbekanntes Konto. Erst im Nachhinein stellte er fest, dass nicht sein Sohn, sondern dreiste Telefonbetrüger um Hilfe gebeten hatten. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der angeblichen Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

2. Ladendieb flüchtet aus Supermarkt, Hochheim, Nordenstädter Straße, Montag, 26.08.2024, 17.55 Uhr

(da)Aus einem Supermarkt in Hochheim ist am Montag ein Ladendieb geflüchtet. Der bislang unbekannte Täter wurde gegen 17.55 Uhr dabei ertappt, wie er mehrere Flaschen Sekt in einen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen aus dem Markt in der Nordenstädter Straße flüchten wollte. Mitarbeiter begleiteten ihn zunächst in das Büro der Marktleitung. Als dort seine Personalien festgestellt werden sollten, beleidigte er eine Mitarbeiterin und stieß sie zu Boden. Anschließend flüchtete er aus dem Büro und dem Supermarkt in unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Dieb war männlich und etwa 35 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jeans, gelb-schwarzen Schuhen und einem grauen Rucksack. Er hatte den Mitarbeitern gegenüber angegeben, kroatischer Staatsangehöriger zu sein. Die Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Einbruch in Fahrschule, Schwalbach, Schulstraße, Freitag, 23.08.2024, 22 Uhr bis Montag, 26.08.2024, 13 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende kam es in Schwalbach zu einem Einbruch in eine Fahrschule. Zwischen Freitag, 22 Uhr und Montag, 13 Uhr begaben sich die Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist eine Fahrschule untergebracht. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Fahrschule und durchwühlten dort diverse Schubladen. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit einem Laptop im Wert von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Diese nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbrecher in Sulzbach unterwegs, Sulzbach, Platz an der Linde, Montag, 26.08.2024, 3.30 Uhr bis 4 Uhr

(ro)Am Montag sind Einbrecher in eine Gaststätte in Sulzbach eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich eine männliche Person zwischen 3.30 und 4 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Gasthaus in der Straße "Platz an der Linde". Im Inneren durchsuchte der Täter Schränke und Schubladen und entwendete diverse Kleinelektrogeräte und Bargeld, bevor er die Flucht antrat. Zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 9 Uhr versuchten Unbekannte über ein Fenster in die Kindertagesstätte in der Straße "Platz an der Linde" einzudringen, das Fenster hielt jedoch den Hebelversuchen stand. Inwieweit die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

5. Fahrrad aus Garage entwendet, Schwalbach, Friedrich-Stoltze-Straße, Dienstag, 26.08.2024, 01:00 Uhr

(kg) Montagnacht kam es in Schwalbach zu einem Fahrraddiebstahl aus einer Garage eines Wohnhauses in der Friedrich-Stoltze-Straße. Der unbekannte Täter verschaffte sich gegen 01:00 Uhr Zugang zur Garage des Objektes, schnitt mit einem Werkzeug das Schloss des dort lagernden Fahrrads auf, entwendete dieses und flüchtete im Anschluss. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein rotes Mountainbike der Marke "Trek". Ersten Erkenntnissen zufolge hat es sich bei dem Dieb um einen 45 bis 60 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Phänotyp und schütterem grauen Haar gehandelt. Er trug in dieser Nacht eine dunkelblaue Jacke und dunkle Handschuhe. Zudem führte er einen bordeauxroten Rucksack mit sich.

6. Fahrraddiebstahl vom Stellplatz, Eschborn - Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Montag, 25.08.2024 15:45 Uhr bis Dienstag 26.08.2024 07:40 Uhr

(kg) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es vor der Niederhöchstädter Musikschule zu einem Fahrraddiebstahl. Der unbekannte Täter trat zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an das mit einem Kettenschloss an den Fahrradständer gekettete blaue Mountainbike der Marke "Bulls" auf dem Gelände der Musikschule heran. Im Anschluss schnitt er das Schloss mit unbekanntem Werkzeug auf, entwendete das Fahrrad und flüchtete vom Tatort. Täterhinweise nimmt die Polizei Eschborn unter der der Rufnummer (06196) 9695-0 auf.

