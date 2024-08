PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 13-Jähriger im Schwimmbad geschlagen +++ Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Von Ladendieb zu Boden gestoßen +++ Pfandbon-Spendenbox angegangen +++ Verkehrsunfallfluchten +++ Autobahnpolizei

Hofheim (ots)

1. 13-Jähriger im Schwimmbad geschlagen, Kriftel, Parkstraße, Samstag, 24.08.2024, 19.40 Uhr

(ro)Am Samstagabend artete im Krifteler Freibad ein Streit aus, bei dem ein 13-Jähriger geschlagen wurde. Der Vater des Jungen rief gegen 19.40 Uhr die Polizei, da sein Sohn von einem Mann geschlagen worden war, nachdem es zu einem Streit mit anderen Kindern gekommen war. Der Unbekannte habe sich im Anschluss über einen Zaun entfernt. Er konnte von den alarmierten Beamten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Aggressor wird als ca. 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und mit europäischem Phänotyp beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Badehose. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06196) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Bad Soden, Joseph-Haydn-Straße, Sonntag, 18.08.2024, 9 Uhr bis Sonntag, 25.08.2024, 19 Uhr

(ro)Zwischen vorletztem und letztem Sonntag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Bad Soden eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Täter versuchten zunächst vergeblich über einen vergitterten Kellerschacht in das Einfamilienhaus in der Joseph-Haydn-Straße zu gelangen. Anschließend kletterten sie über eine Leiter auf einen Balkon. Dort hielt die Tür jedoch den Hebelversuchen stand. Schließlich warfen die Einbrecher ein Fenster eines Kellerabgangs mit einem Gullideckel ein und drangen so ins Innere ein. Sie durchwühlten die Wohnräume und konnten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden, bevor sie unbemerkt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Von Ladendieb zu Boden gestoßen, Flörsheim, Wickerer Straße, Samstag, 24.08.2024, 13.15 Uhr

(ro)In Flörsheim hat ein Ladendieb am Samstag bei seiner Flucht einen Kunden zu Boden gestoßen. Die Polizei wurde gegen 13.15 Uhr in einen Lebensmitteldiscounter in der Wickerer Straße gerufen, da zwei Ladendiebe geflüchtet waren. Die beiden Männer hatten Waren im Wert von über 70 Euro aus den Regalen entnommen und in der Kleidung versteckt. Als sie den Markt verlassen wollten, ohne zu bezahlen, wurden sie von einem Mitarbeiter darauf angesprochen. Ein 80-jähriger Kunde wollte einem der Diebe den Weg versperren und wurde durch den Täter gegen eine Tür gestoßen und fiel dadurch zu Boden. Die beiden Ladendiebe im Alter von 27 und 29 Jahren konnten von den Polizeistreifen im Rahmen der Fahndung festgenommen und zur Polizeistation Flörsheim gebracht werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Täter wieder entlassen.

4. Pfandbon-Spendenbox angegangen, Hofheim-Wallau, Hessenstraße, Donnerstag, 22.08.2024, 13.40 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Wallau haben Diebe am Donnerstagmittag Pfandbons aus einer Spendenbox entwendet. Gegen 13.40 Uhr machten sich zwei männliche Personen an einer Spendenbox für Pfandbons in einem Discounter in der Hessenstraße zu schaffen und entnahmen daraus zahlreiche Pfandbons. Die beiden werden als Mitte 20 Jahre alt beschrieben. Einer habe schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare gehabt und sei von arabischer Erscheinung. Sein Komplize habe kurze schwarze Haare und sei Südländer. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt der Marke "Adidas" und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet gewesen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallfluchten, Flörsheim, Windthorststraße, Hattersheim, Heddingheimer Straße, Donnerstag, 22.08.2024 19 Uhr bis Sonntag, 25.08.2024, 20.15 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Verkehrsunfallfluchten im Main-Taunus-Kreis.

Am Donnerstag zwischen 19 und 19.30 Uhr hatte ein Fahrzeugbesitzer in Flörsheim seinen grauen VW Passat auf dem Parkplatz eines Marktes in der Heddingheimer Straße geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien mitzuteilen, um den entstandenen Sachschaden von ca. 3000EUR zu regulieren.

Zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Sonntag, 20.15 Uhr wurde in Flörsheim ein brauner Toyota Corolla beschädigt, das verursachende Fahrzeug flüchtete. Der Besitzer hatte den Corolla im benannten Zeitraum in der Windhorststraße in Höhe der Hausnummer 32 am Fahrbahnrand abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug in Höhe von ca. 2.500 Euro fest. Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher liegen bisher nicht vor.

In beiden Fällen nimmt der Regionale Verkehrsdienst Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Pressemeldung der Autobahnpolizei

1. PKW überschlagen,

Bereich Flörsheim, Bundesautobahn 3, Montag, 26.08.2024, 05:40 Uhr

(cw)Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 in Höhe Flörsheim ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Autobahn war kurzfristig gesperrt. Nach ersten Ermittlungen übersah ein 28-Jähriger mit seinem PKW beim Spurwechsel kurz vor der Ausfahrt Raunheim eine 49-Jährige in ihrem Mitsubishi. Durch die Kollision überschlug sich der PKW der Frau. Hierbei verletzte sich die Mitsubishi-Fahrerin leicht. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von 22.000 Euro, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die BAB 3 zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell