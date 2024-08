PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Öffentlichkeitsfahndung nach 70-jährigen Mann aus Schwalbach am Taunus +++

Hofheim (ots)

Seit Freitag, 23.08.2024 wird der 70-jährige Gunter Becker aus Schwalbach am Taunus vermisst. Herr Becker verließ gegen 16:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Berliner Straße. Am heutigen 24.08.2024 wurde die Polizei über sein Verschwinden informiert. Herr Becker ist auf Medikamente angewiesen, welche er aktuell nicht bei sich führt. Eine Eigengefährdung der Person kann nicht ausgeschlossen werden. Der 70-jährige ist 170 cm groß, kräftiger Statur, trägt kurzes graues Haar, einen Oberlippenbart sowie eine Brille. Herr Becker trägt eine lange schwarze Hose, ein graues Hemd und führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Gunter Becker nimmt die Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

