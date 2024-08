PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten+++Unbekannter streift Leitplanke und flüchtet+++Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Hochheim, Bundesstraße 40, Mittwoch, 21.08.2024, 20:23 Uhr

(ms) Bei Hochheim ereignete sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 40 ein Verkehrsunfall, infolgedessen eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 20:20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Ford Galaxy die Südanbindung aus Hochheim-Süd kommend in Fahrtrichtung der Bundesautobahn 671. An einer Ampel wartete der Mann schließlich vor Überqueren einer Kreuzung. Gleichzeitig fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Suzuki Alto die Bundesstraße 40 entlang, aus Hochheim kommend in Richtung Mainz-Kastel. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, indem die Front des Suzuki gegen die rechte Seite des Ford stieß. Der 21-jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort von einem Rettungswagen behandelt und anschließend entlassen. Beide PKW wurden durch den Unfall erheblich beschädigt, waren dadurch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 13.500 Euro geschätzt.

2. Unbekannter streift Leitplanke und flüchtet, Hofheim am Taunus, Landesstraße 3017, Mittwoch, 14.08.2024, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2024, 08:00 Uhr

(ms) Vergangene Woche geschah auf der Landesstraße 3017 bei Hofheim ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet war. Zwischen Mittwoch, den 14.08.2024 und Mittwoch, dem 21.08.2024 befuhr eine bislang unbekannte Person die Landesstraße 3017 aus Breckenheim kommend in Richtung Wallau. In Höhe eines Möbelhauses am Gewerbegebiet kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und beschädigte etwa 10 Meter der dortigen Leitplanke. Im Anschluss entfernte sich die Person, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum unbekannten Fahrzeug und Fahrer unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Werkzeuge aus Transporter gestohlen, Hochheim, Massenheimer Landstraße, Mittwoch, 21.08.2024, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 22.08.2024, 07:30 Uhr

(ms) Am gestrigen Tag brach ein unbekannter Täter in zwei Firmenfahrzeuge ein und entwendete diverse Werkzeuge. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen näherte sich ein Einbrecher zwei an der Massenheimer Landstraße geparkten Transporter. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen blauen und weißen Mercedes Sprinter, welche gegenüber der Hausnummer 7 auf einem Parkplatz abgestellt waren. Dort schlug der Täter die jeweils hinteren Scheiben ein und konnte verschiedene Werkzeuge sowie Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuten. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell