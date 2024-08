PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Hakenkreuz Schmiererei+++Räder von PKW geklaut+++Betrügerkolonne als Handwerker unterwegs+++E-Bike gestohlen+++Katalysator von PKW entwendet

Hofheim (ots)

1. Hakenkreuz Schmiererei,

Eschborn, Am Sportfeld, Montag, 19.08.2024, 18:41 Uhr

(ms) Der Polizei wurden am Montagabend durch Graffiti beschädigte Toiletten eines Verkehrsübungsplatzes in Eschborn gemeldet. Zu einer bislang unbekannten Tatzeit sprühten die Täter ein "Hakenkreuz" an eine Wand sowie Eingangstür der Toilette eines Verkehrsübungsplatzes in der Straße "Am Sportfeld". Es wurde zudem ein Schriftzug an der Eingangstür angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Räder von PKW geklaut,

Hattersheim, Heddingheimer Straße, Sonntag, 18.08.2024, 22:01 Uhr bis 22:52 Uhr

(ms) In Hattersheim wurden am späten Sonntagabend alle vier Räder eines PKW gestohlen. Gegen 22 Uhr betrat ein unbekannter Dieb das Gelände eines Autohauses in der Heddingheimer Straße. Dort montierte der Täter die Räder einer auf einem Parkplatz abgestellten grauen Mercedes E-Klasse ab und ließ das Fahrzeug auf den Bremsscheiben stehend zurück. Das Stehlgut wurde anschließend auf das Nachbargrundstück eines Baumarktes gerollt und von dort um etwa 22:50 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug abgeholt. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06146) 2079-0 entgegen.

3. Betrügerkolonne als Handwerker unterwegs, Liederbach am Taunus, Kastanienweg, Montag, 19.08.2024, 08:50 Uhr bis 10:20 Uhr

(ms) Montagvormittag fiel ein 84-Jähriger in Liederbach einer überteuerten Handwerkerkolonne zum Opfer. Um etwa 08:50 Uhr fuhr ein blauer Mercedes Vito zu einem Einfamilienhaus im Kastanienweg. Dort stiegen circa fünf bis sieben unbekannte Männer aus und boten dem 81-jährigen Bewohner an, die Dachrinnen am Haus für einen Preis von 4.000 Euro zu tauschen. Der nichts ahnende Mann stimmte dem Angebot zu und ließ die Männer besagte Arbeit verrichten. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, bezahlte die 81-jährige Ehefrau des Mannes die Rechnung und bekam eine Handgeschriebene Quittung von den Tätern ausgestellt. Später fiel ihr jedoch auf, dass die Handwerker augenscheinlich minderwertige Qualität verbaut hatten und zudem die alte Dachrinne im Garten belassen wurde. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter werden als männlich und zwischen 25-40 Jahre alt beschrieben. Sie hatten eine korpulente Statur, ein laut der Zeugin "osteuropäisches Erscheinungsbild" und trugen dunkle Arbeitskleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06146) 2073-0 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

4. E-Bike gestohlen,

Hochheim am Main, Herderstraße, Samstag, 17.08.2024, 20:00 Uhr bis Sonntag, 18.08.2024, 08:30 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende wurde in Hochheim ein E-Bike gestohlen und ein daran befestigter Anhänger beschädigt. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen nährte sich ein oder mehrere unbekannte Täter einem Mehrfamilienhaus in der Herderstraße. Dort entfernten die Diebe das Schloss eines am Fahrradständer gesicherten E-Bike und beschädigten die Kupplungshalterung des am Fahrrad befestigten Kinderanhängers. Anschließend zerschnitten die Täter einen Halteriemen der Kupplung und entwendeten schließlich das blaue E-Bike der Marke "Carver" im Wert von etwa 3.000 Euro. Zudem schoben die Diebe den Anhänger eine anliegende Kellertreppe hinunter und beschädigten diesen. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

5. Katalysator von PKW entwendet,

Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Samstag, 20.07.2024 bis Montag, 19.08.2024, 14:00 Uhr

(ms) Innerhalb der vergangenen vier Wochen wurde in Flörsheim der Katalysator eines PKW entwendet. Zwischen Samstag, 20.07.2024 und Montag, 19.08.2024 entfernte ein Unbekannter den Katalysator eines in der Kapellenstraße geparktem grauen Opel Astra und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

