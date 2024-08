PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: E-Bike entwendet+++Einbruch in Textilreinigung+++Drogenfahrt mit Verkehrsunfallflucht+++Garageneinbruch in Hattersheim

Hofheim (ots)

1. E-Bike entwendet,

Eschborn, Mergenthalerallee, Dienstag, 20.08.2024, 08:45 Uhr bis 18:30 Uhr

(ms) Am Dienstag wurde in Eschborn ein E-Bike gestohlen. Zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Dieb Zutritt zu einem Firmengelände in der Mergenthalerallee. Dort entwendete er ein schwarzes E-Bike der Marke "Giant" im Wert von etwa 3.500 Euro, welches durch ein Schloss gesichert war. Der Täter flüchtete sodann mitsamt Fahrrad und Schloss in unbekannte Richtung. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbruch in Textilreinigung,

Hofheim am Taunus, Im Angel, Montag, 19.08.2024, 18:40 Uhr bis Dienstag, 20.08.2024, 07:50 Uhr

(ms) In Hofheim geschah Anfang der Woche ein Einbruch, bei dem eine Kasse samt Bargeld gestohlen wurde. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Textilreinigung in der Straße "Im Angel". Hierbei wurde eine Eingangstür sowie eine automatische Schiebetür beschädigt. Nach Betreten durchsuchte der Einbrecher das Objekt und erbeutete eine mit mehreren Hundert Euro gefüllte Kasse. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Drogenfahrt mit Verkehrsunfallflucht, Dienstag, 20.08.2024, 15:30 Uhr Schwalbach, Marktplatz

(ms) Dienstagnachmittag konnte die Polizei in Schwalbach einen unter Drogen stehenden Mann festnehmen, welcher zuvor nach einem Verkehrsunfall geflüchtet war. Gegen 15:30 Uhr wollte ein 42-jähriger Mann auf einem Parkplatz am Marktplatz mit seinem Toyota Yaris ausparken. Hierbei touchierte er den linken Kotflügel eines neben ihm stehenden Audi Q8. Der Mann verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am Audi wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge konnte das Geschehen währenddessen beobachten und rief die Polizei. Diese konnte den Flüchtigen fahrend antreffen und festnehmen. Im Rahmen der Personenkontrolle fielen den Beamten Auffälligkeiten beim Verhalten des 42-Jährigen auf und führten deshalb einen freiwilligen Drogentest durch. Dieser fiel positiv auf Kokain aus, sodass der Mann sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann sein Auto ohne die nötige Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr fuhr. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

4. Garageneinbruch in Hattersheim,

Hattersheim, Friedensstraße, Dienstag, 20.08.2024, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2024, 07:00 Uhr

(ms) In Hattersheim wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in eine Garage eingebrochen und mehrere Gartengeräte entwendet. Im genannten Zeitraum verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Garage in der Friedensstraße, indem er das Schloss von mehreren Garagentoren aufbrach. Anschließend konnte der Dieb diverse Gartengeräte im Wert von etwa 5.000 Euro erbeuten und unerkannt fliehen. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell