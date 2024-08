PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperliche Auseinandersetzung nach exhibitionistischer Handlung +++ Werkzeug entwendet +++ Diebe beobachtet +++ Beim Überholen Unfall verursacht

Hofheim (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung nach exhibitionistischer Handlung, Hochheim, Königsberger Straße, Freitag, 23.08.2024, 3.40 Uhr

(ro)Am frühen Freitagmorgen kam es in Hochheim nach einer exhibitionistischen Handlung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei vom Rettungsdienst in die Straße "Am Gänsborn" gerufen, da eine Frau bei einer Auseinandersetzung mit einem Mann eine Handverletzung davongetragen habe. Die alarmierten Beamten konnten in Erfahrung bringen, dass sich die 27-jährige Frau zunächst vor einem Lebensmittelmarkt in der Königsberger Straße aufgehalten und Alkohol konsumiert hatte, bevor sie gegen 3.40 Uhr von einem Mann sexuell anzüglich bedrängt worden war. Als die 27-Jährige daraufhin gehen wollte, trat er sie ans Bein und schlug noch mit einer Glasflasche nach ihr, wodurch die Frau an der Hand verletzt wurde. Die Verletzte entfernte sich und verständigte den Rettungsdienst. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte konnte von den Beamten am Tatort nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wird von der Geschädigten als etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß mit schlanker Statur sowie osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil und hatte kurze Haare mit Geheimratsecken. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am frühen Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen in der Königsberger Straße gemacht oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

2. Werkzeug entwendet, Hochheim, Massenheimer Landstraße, Mittwoch, 21.08.2024, 21 Uhr bis Donnerstag, 22.08.2024, 7.30 Uhr

(ro)In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in Hochheim zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr machten sich die Täter an zwei Firmenfahrzeugen zu schaffen, die in der Massenheimer Straße auf dem Parkplatz "Neuer Friedhof" abgestellt waren. Sie schlugen eine Scheibe eines blauen sowie eines weißen Mercedes-Transporters ein und entnahmen Säge- und Schleifwerkzeug sowie Bohrmaschinen aus dem Inneren. Samt Beute im Wert von etwa 3.000 Euro traten sie unerkannt die Flucht an. Sollten Sie Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung.

3. Diebe beobachtet, Hofheim-Wallau, Hohlgraben, Donnerstag, 22.08.2024, 13.50 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Wallau haben Diebe am Donnerstag eine Sonnenbrille aus einem Fahrzeug gestohlen. Gegen 13.50 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie sich zwei Personen an einem in der Straße "Hohlgraben" abgestellten weißen Land-Rover Defender zu schaffen machten. Sie öffneten den unverschlossenen Pkw und entwendeten eine Sonnenbrille der Marke "Ray-Ban". Samt Beute im Wert von etwa 400 Euro entfernten sich die Täter fußläufig in Richtung Wallauer Feuerwehr. Mehrere hinzugerufene Streifen konnten die Diebe nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei fahndet nun nach ihnen. Die beiden werden als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kurze schwarze Haare und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer trug ein schwarzes T-Shirt mit buntem Aufdruck auf dem Rücken, eine schwarze kurze Hose sowie schwarz-weiße Sneaker und führte eine blaue Tragetasche mit sich. Sein Komplize war mit einem oliv-grünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet, er hatte eine schwarze Tasche umhängen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Beim Überholen Unfall verursacht, Flörsheim, Bundesstraße 40, Donnerstag, 22.08.2024, 18.15 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat ein Motorradfahrer beim Überholen einen Unfall auf der Bundesstraße 40 im Bereich Flörsheim verursacht. Ein 65-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die B40 aus Richtung Wicker in Richtung Weilbach und wollte in einen Feldweg einbiegen. Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer wollte auf der Gegenspur zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Beim Überholvorgang übersah er den abbiegenden Nissan. Es kam zur Kollision, wodurch der Yamaha-Fahrer zu Fall kam. Er wurde hierdurch verletzt und vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Nissan blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf knapp 3.000 Euro beläuft. Die Yamaha musste abgeschleppt werden. Die B40 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

