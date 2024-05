Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann nach Ladendiebstählen in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstag, 16.5.2024, 11.50 Uhr einen Mann in Ahlen in Gewahrsam. Der 41-jährige Soester beging zwei Ladendiebstähle, einen in einem Geschäft im Bahnhof und den zweiten in einem Drogeriemarkt auf der Oststraße. Ein 35-jähriger Mitarbeiter des Drogeriemarktes hatte den Diebstahl beobachtet und versuchte den Mann festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los. Daraufhin folgte ihm ein 23-jähriger Ahlener auf seinem Fahrrad, der den Tatverdächtigen auf einem Parkplatz stellen konnte. Der Tatverdächtige bedrohte seinen Verfolger und trat ihn vom Fahrrad. Der aufmerksame Ahlener folgte dem Tatverdächtigen weiter bis zum Bahnhof. Dort informierte der 23-Jährige die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten, die den Soester ansprachen. Der Soester versuchte nun wegzurennen, was ihm nicht gelang. Die Einsatzkräfte brachten den Mann zu Boden und fesselten den sich wehrenden 41-Jährigen. Anschließend durchsuchten die Beamten den Soester und fanden Diebesgut in seiner Kleidung sowie in einem Rucksack, den er dabei hatte. Der unkooperative Tatverdächtige musste für den Transport in den Streifenwagen getragen werden, wobei er nach den Polizisten trat. Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieb der Soester für die nächsten Stunden im Gewahrsam der Polizeiwache Ahlen.

