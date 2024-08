PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Diebstahl von Fahrrad +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis/Haftbefehl +++ Verkehrsunfallflucht +++

Hofheim (ots)

Diebstahl von Fahrrad / Samstag, 24.08.2024 12:10 Uhr - 13:00 Uhr / 65779 Kelkheim, Feldbergstraße

Durch einen unbekannten Täter wurde das nicht abgeschlossene Fahrrad des Geschädigten von dessen Grundstück entwendet. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Exte in den Farben schwarz/blau. Die Polizeistation Kelkheim bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

-

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Sonntag, 25.08.2024, 01:35 Uhr / 65795 Hattersheim am Main, In den Wiesen

Eine Streife der Polizeistation Hofheim am Taunus kontrollierte ein Fahrzeug, welches von einer algerischen Staatsangehörigen geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte die Fahrzeugführerin keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, woraufhin ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Weiterhin konnte bei der Überprüfung der Person ein offener Haftbefehl festgestellt werden. Es erfolgte eine Festnahme und weitere polizeiliche Maßnahmen auf der Polizeistation Hofheim.

-

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden / Samstag, 24.08.2024, 19:00 Uhr / 65843 Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum

Im Bereich der Straße "Main-Taunus-Zentrum" fuhr ein E-Roller vom Bürgersteig in den fließenden Verkehr ein, wobei es zum Zusammenprall mit einem PKW kam. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich augenscheinlich am Unterarm. Nach dem Unfall sicherte der Fahrer des PKW die Unfallstelle. In dieser Zeit entfernte sich der Rollerfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Rollerfahrer handelt es sich um einen Jugendlichen, welcher dunkle kurze Sportbekleidung trug. Am PKW entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim / Ts. unter 06192 / 2079 - 300 zu melden.

Die Pressemitteilung wurde durch PK Marcus Hildesheim gefertigt.

