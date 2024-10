Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aktuelle Ermittlungen -Nachtragsmeldung-

Offenburg (ots)

Bei dem Vorfall am Dienstagmittag am Marktplatz dürfte es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um ein versuchtes Raubdelikt handeln. Ein bislang unbekannter Mann habe sich dort einem 26-Jährigen genähert und versucht, ihm dessen Handy abzunehmen. Bei dem hierdurch entstandenen Gerangel soll der Angreifer den 26-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben. Durch die energische Gegenwehr des Mittzwanzigers sei der Unbekannte ohne Beute in Richtung Kornstraße geflüchtet. Der Leichtverletzte wurde von einer Besatzung des Rettungsdienstes zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zum geflüchteten Täter werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

/wo

Pressemitteilung vom 8.10.2024, 14:17 Uhr

Am Dienstagmittag soll es am Marktplatz im Bereich der Rückseite eines dortigen Bekleidungsgeschäfts zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte beim dem sich gegen 13:25 Uhr zugetragenen Streit ein Messer im Spiel gewesen sein. Bei einem der Beteiligten wurden Verletzungen festgestellt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Kriminalpolizei sind aktuell mit den Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls beschäftigt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell