POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray auf E-Scooter-Fahrer

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.08.2024, gegen 19.20 Uhr, versprühte ein Unbekannter wohl gezielt Pfefferspray gegen drei E-Scooter-Fahrer. Die drei jungen E-Scooter-Fahrer befuhren den Europaplatz von der Müllheimer Straße kommend, als sie von dem Unbekannten in französischer Sprache angesprochen worden seien. Der Unbekannte soll zunächst versucht haben einen der jungen Männer mit einer Wasserflasche zu bewerfen. Danach habe er aus seiner Umhängetasche ein Pfefferspray geholt und gezielt auf die drei jungen Männer gesprüht. Die drei E-Scooter-Fahrer erlitten dadurch Reizungen im Bereich ihrer Augen und der Atemwege. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Müllheimer Straße.

