POL-FR: Eichstetten - Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, den 01.09.2024, zwischen 06:40 Uhr und 07:00 Uhr, beschädigten zwei bislang unbekannte Täter mehrere Bepflanzungen in der Hauptstraße und anschließend einen geparkten Pkw im Altweg. Ein Zeuge konnte die vermutlich jugendlichen Personen beobachten und verständigte die Polizei. Diese sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet um Meldung an den Polizeiposten Bötzingen unter der Telefonnummer 07663 60530.

