Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Niklastorstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag (24.06.2024) gegen 13:40 Uhr einen Verkehrsunfall in der Niklastorstraße in Marbach am Neckar beobachten konnten. Ein 43-jähriger Fußgänger war auf der linken Seite der Fahrbahn unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem blau silbernen Opel entgegenkam. Um diesen an der beengten Stelle durchfahren zu lassen, wartete der Fußgänger am linken Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren streife der Opel-Lenker mit der Beifahrerseite den Fußgänger. Hierbei erlitt der 43-Jährige leicht Verletzungen. Nachdem der Fußgänger den unbekannten Fahrzeuglenker auf den Vorfall aufmerksam machen wollte und diesem hierzu hinterherschrie, soll dieser kurz gebremst und schlussendlich unerlaubt davongefahren sein. Bei dem Opel soll es sich um ein Elektrofahrzeug vom Typ "Mokka" handeln. Des Weiteren konnte der 43-Jährige das Teilkennzeichen "WI" (Wiesbaden) ablesen. Zudem sollen zum Unfallzeitpunkt zwei Personen im Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell