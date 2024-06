Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Schockanruf - Täter erbeuten hochwertigen Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Montag (24.06.2024) gegen 13.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Antonia-Visconti-Straße in Bietigheim-Bissingen beobachtet haben. Dort übergabe eine 91 Jahre alte Frau im Zuge eines sogenannten Schockanrufs Schmuckstücke im Wert von mehrere Tausend Euro an eine bislang unbekannte Täterin. Zuvor hatten Komplizen telefonisch Kontakt zur 91-Jährigen aufgenommen. Die Täter täuschten ihr gegenüber vor, dass ihr Sohn in einen schweren Unfall mit Todesfolge verwickelt gewesen sei und nun in Untersuchungshaft sitzen würde. Nur eine Kaution könne die Haft abwenden. In der Folge bot die Seniorin ihre wertvollen Schmuckstücke an. Der Schmuck wurde wenig später bei ihr Zuhause in einer Box einer bislang unbekannten Abholerin übergeben. Als im Anschluss an die Übergabe das Opfer die Täterschaft nicht mehr telefonisch erreichte, rief sie bei der Polizei an und stellte hierbei den Betrug fest. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

