POL-LB: Herrenberg-Haslach: Garagenbrand - Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Aus noch unbekannter Ursache brannte am Montag (24.06.2024) eine Garage in der Hohenzollernstraße in Haslach völlig aus. Eine Nachbarin hatte den Brand kurz vor 19.00 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die sich zuhause befanden, konnten das betreffende Haus, in das die Garage intergriert ist, unbeschadet verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich mit einem Großaufgebot vor Ort. Weder die Garage noch die darin abgestellten Fahrzeuge konnten jedoch gerettet werden. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Fahrzeuge, die sich in der Garage befanden wurden polizeilich sichergestellt. Es handelt sich um zwei PKW, darunter ein Elektrofahrzeug, und zwei Motorräder. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 200.000 Euro belaufen. Im Zusammenhang mit dem Brand kam es vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses zu einem Stromausfall in der Hohenzollernstraße. Der zuständige Energieversorger wurde verständigt und kümmerte sich um die Wiederherstellung der Stromversorgung. Die Ermittlungen dauern an.

