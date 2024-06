Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: mehrere Einbrüche im Gewerbegebiet

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Einbruchsserie mit insgesamt vier Einbrüchen im Gewerbegebiet in Möglingen kam es im Zeitraum zwischen Freitag (21.06.2024) 15:00 Uhr und Montag (24.06.2024) 09:00 Uhr.

In zwei Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Dieselstraße gewaltsam Zutritt in zwei Firmengebäude. Im Inneren der Büroräumlichkeiten wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht. In einem der beiden Gebäude fielen den Tätern zwei Kassen in die Hände die sie samt Inhalt von rund 100 Euro entwendeten. Insgesamt hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 8.000 Euro. In einem weiteren Fall drangen die Täter in der Benzstraße ebenfalls gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in ein Firmengebäude ein. Auch hier wurden anschließend die Innenräume durchsucht und eine Kasse mit Bargeld vorgefunden. So konnten die Täter rund 250 Euro Bargeld erbeuten. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch im vierten Fall gelangten die Täter gewaltsam in der Straße "Im Unholder Weg" in ein Firmengebäude. Nachdem sie zunächst noch an einer Eingangstüre scheiterten, gelangten sie über ein eingeschlagenes Fenster in die Innenräume. Auch hier fanden die Täter eine Kasse vor und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Durch den Einbruch hinterließen sie einen Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Der Polizeiposten Asperg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

