Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (24.06.2024) zwischen 10:25 Uhr und 11:25 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Seepfad" in Großsachsenheim ein. Mutmaßlich über ein aufgehebeltes Kellerfenster drangen die Täter in das Wohngebäude ein. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume. Hierbei erbeuteten sie einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Möglicherweise wurden die Täter gestört weshalb sie ohne weiteres Diebesgut flüchteten. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

