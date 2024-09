Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Motorradunfälle auf der Landstraße 159

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 13.40 Uhr, verunglückte ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 159. Er befuhr die Landstraße bergwärts, als er zwischen Detzeln und dem Steinbruch Detzeln in einer Linkskurve stürzte. Er rutsche mit dem Krad über die Fahrbahn und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Schutzplanke. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zur Fahrbahnreinigung wurde eine Fremdfirma angefordert.

Am Sonntag, 01.09.2024, kurz nach 18.00 Uhr, verunglückte ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Landstraße 159. Er befuhr die Landstraße ebenfalls bergwärts, als er zwischen den beiden Steinbrüchen Detzeln und Krenkingen auch in einer Linkskurve stürzte. Er rutschte mit seinem Krad über die Fahrbahn und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Krad musste abgeschleppt werden. Zur Fahrbahnreinigung wurde eine Fremdfirma angefordert.

