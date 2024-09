Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: 17-jähriger Motorradfahrer kommt von Landstraße ab

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 17.35 Uhr, kam ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades von der Landstraße 170 ab. Er wurde leicht verletzt. Er befuhr die Landstraße von Steinasäge kommend bergwärts in östliche Richtung, als er in einer Linkskurve mit seinem Kleinkraftrad stürzte. Er rutschte mit seinem Krad über die Fahrbahn und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der 17-Jährige sei leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell