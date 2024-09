Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in Erdgeschoss Wohnung - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich durch Einwerfen einer Glastüre mittels eines Steines, Zutritt in eine Erdgeschoss Wohnung in der Straße "Am Mühleberg". Der Zeitraum des Einbruchs liegt zwischen Donnerstag, 15.08.2024 und Sonntag, 01.09.2024. Zuvor wurde versucht die Wohnungstüre aufzuhebeln, was nicht gelang. Der oder die Täter entwendeten Schmuck aus verschiedenen Räumen. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist noch unbekannt. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Straße "Am Mühleberg" gemacht haben, sich zu melden.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

md/tb

