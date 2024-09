Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorroller und Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 30.08.2024, 12.00 Uhr und Sonntag, 01.09.2024, 17.00 Uhr, einen Roller und ein Auto in der Rudolf-Graber-Straße. Der gelbe Aprilla Roller stand neben der Garage eines Wohnhauses. Dieser wurde weniger Meter weggeschoben, der Sattel abgerissen und die Verkleidung am Lenker beschädigt. Weiter wurde vermutlich Abbeizer auf ein Pkw aufgetragen, welcher auf dem gleichen Grundstück stand. Der Außenlack wurde an mehreren Stellen beschädigt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannten Zeitraum in der Rudolf-Graber-Straße gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

