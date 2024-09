POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Kleinkind versehentlich in Fahrzeug eingeschlossen und von Feuerwehr gerettet

Freiburg (ots) - Am Freitagvormittag, 30.08.2024, gegen 10:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Emmendinger Straße von Teningen Ortsmitte kommend in Richtung B3. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Teningen übersah er offenbar einen im Kreisverkehr fahrenden 75-jährigen Fahrradfahrer und kollidiert mit diesem. Der Fahrradfahrer kommt zu Fall und verletzt sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

