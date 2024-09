POL-FR: Reute: Alkoholisiert verunfallt

Freiburg (ots) - Stadt Freiburg im Breisgau Freiburg im Breisgau - Freiburg-Stühlinger Am 01.09.2024, gegen 10:00 Uhr meldete ein Geschädigter über Polizeinotruf, dass an seinem Fahrzeug in einem Reifen die Luft fehle. Dieses war in der Nacht zuvor in der Egonstraße in Freiburg-Stühlinger abgestellt. An ...

mehr