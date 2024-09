Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw - mehrere geparkte Fahrzeuge wurde die Luft herausgelassen - mindestens ein Fahrzeug mit Verdacht, dass Reifen beschädigt wurde - Zeugenaufruf

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau - Freiburg-Stühlinger

Am 01.09.2024, gegen 10:00 Uhr meldete ein Geschädigter über Polizeinotruf, dass an seinem Fahrzeug in einem Reifen die Luft fehle. Dieses war in der Nacht zuvor in der Egonstraße in Freiburg-Stühlinger abgestellt.

An mindestens 8 weiteren Fahrzeugen wurde der gleiche Sachverhalt festgestellt. Auch wenn möglicherweise bei den meisten Fahrzeugen über das Ventil die Luft entleert wurde, besteht bei mindestens einem Fahrzeug der Verdacht, dass auch der Reifen beschädigt wurde.

In letzter Zeit gab es in Freiburg gelegentlich Tatserien mit geparkten Fahrzeugen, an denen bei Reifen die Luft entleert wurde, welche aber jeweils ein Bekennerschreiben einer Gruppe von selbsternannten Klimaaktivisten angeheftet hatten. Es wurde vorgegeben mit dieser Aktion etwas für das Klima zu tun. Betroffen waren hierbei jeweils fast ausschließlich hochwertige, hochmotorisierte oder für den Stadtverkehr übermäßig schwere Pkw.

Im aktuellen Fall bestehen diese Zusammenhänge bislang nicht, so dass von purem Vandalismus ausgegangen werden muss.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in der Nacht von 31.08.2024 auf 01.09.2024 in der Egonstraße oder deren Umfeld in Freiburg-Stühlinger verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Ebenso können sich weitere Geschädigte melden, oder direkt über das online-Anzeigeportal der Polizei Anzeige erstatten.

