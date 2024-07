POL-OS: Bad Rothenfelde: Sachbeschädigung im Amselweg- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei zwei Einbrecher fest, die in einen Discounter an der Mindener Straße (Ecke Rawiestraße) eingedrungen waren. Bei der Durchsuchung der Täter entdeckten die Beamten Tabakwaren und Alkohol in geringer Menge, die die Männer aus Osnabrück gestohlen hatten. Einer der Täter wies zudem kleine Verletzungen auf, die vermutlich durch Gewaltanwendung an einer Tür ...

